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شؤون الحرمين: إطلاق 120 مبادرة علمية وتوزيع مليونى مصحف مترجم خلال موسم الحج

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شؤون الحرمين: إطلاق 120 مبادرة علمية وتوزيع مليونى مصحف مترجم خلال موسم الحج

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القاهرة - سامية سيد - مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

الأربعاء، 11 يونيو 2025 12:15 م

أكد مستشار الإعلام في رئاسة شؤون الحرمين فهيم الحامد، أن الرئاسة نفذت خلال موسم الحج مجموعة واسعة من المبادرات النوعية التي عززت من رسالة الحرمين العلمية والروحية، حيث أطلقت أكثر من 120 مبادرة علمية، إلى جانب 6 برامج تطبيقية، كما وزعت أكثر من مليوني مصحف تمت ترجمتها إلى عدة لغات.

 

وأوضح الحامد أن رئاسة شؤون الحرمين نجحت في تحويل التحديات إلى فرص إيجابية، من خلال إطلاق حزم ذكية شملت "بوابة القاصد"، و"بوابة الشاشات التفاعلية"، و"الشاشات الذكية"، بالإضافة إلى "منصة الروبوت الذكي" و"منارة الحرمين".


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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