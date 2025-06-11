شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين: إطلاق 120 مبادرة علمية وتوزيع مليونى مصحف مترجم خلال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

أكد مستشار الإعلام في رئاسة شؤون الحرمين فهيم الحامد، أن الرئاسة نفذت خلال موسم الحج مجموعة واسعة من المبادرات النوعية التي عززت من رسالة الحرمين العلمية والروحية، حيث أطلقت أكثر من 120 مبادرة علمية، إلى جانب 6 برامج تطبيقية، كما وزعت أكثر من مليوني مصحف تمت ترجمتها إلى عدة لغات.

وأوضح الحامد أن رئاسة شؤون الحرمين نجحت في تحويل التحديات إلى فرص إيجابية، من خلال إطلاق حزم ذكية شملت "بوابة القاصد"، و"بوابة الشاشات التفاعلية"، و"الشاشات الذكية"، بالإضافة إلى "منصة الروبوت الذكي" و"منارة الحرمين".



