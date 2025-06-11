شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تواصل جسرها الجوى لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مصر للطيران جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، وخلال رحلة العودة إلى أرض الوطن تقدم بعثة مصر للطيران جميع الخدمات اللوجستية اللازمة لضيوف الرحمن بمطارى جدة والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك في المطارات المصرية.



ومن المقرر أن تسير الشركة غداً الخميس 19 رحلة جوية بواقع: 11 رحلة جدة - القاهرة، و1 رحلة جدة - باماكو 6 رحلات المدينة المنورة - القاهرة، رحلة المدينة المنورة - برج العرب، وذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والأوقاف والسياحة والصحة وحجاج قرعة القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والبحيرة والغربية والدقهلية وتضامن الجيزة ومطروح والقليوبية وحجاج دولة مالي وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

واستعدت سلطات مطار القاهرة الدولى لرحلات الحج القادمة من الأراضى المقدسة، حيث وضعت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدي اسحاق، خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام، لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول مع ضرورة الالتزام بنفس المستوى الذى تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج.