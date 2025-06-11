شكرا لقرائتكم خبر عن والد عريس متلازمة داون: محمد أطيب وأحن أبنائى الستة وينفق على نفسه وصحته جيدة والان مع تفاصيل الخبر

فى أول تعليق له بعد حالة الجدل الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد ساعات من تداول فيديو مدته" 27 "ثانية لحفل زفاف شاب مصاب بمتلازمة داون وبجواره عروسه فتاة طبيعة، ظهرت باكية ويبدو عليها الغضب والحزن خلال حفل الزفاف، تحدث الأب" عبد العاطى" 70 عاما فلاح، لـ" الخليج 365" قائلا إن لديه ستة من الأبناء، "محمد" العريس أطيبهم قلبا وأحنهم عليه وعلى والدته، ويعمل فى محل تكاتك بمدينة الصالحية الجديدة وينفق على نفسه، وأثناء عمله فى مدينة الصالحية الجديدة تعرف على "ماجدة" العروس وحدثت بينهما قصة حب وخطوبة لمدة 8 أشهر تكللت بالزواج.

وتابع الأب، أنه عرض نجله على أحد الأطباء، الذى أقر له بأن أموره الطبية مطمئنة وأنه لن يسامح من نشر الفيديو وعكر صفو فرحة أبنه وعروسه، وأن بكاء العروس فى الفيديو كان بسبب عدم اكتمال جلسة السيشن "الصور التذكارية للفرح".

وكان مقطع فيديو مدته 27 ثانية قد انتشر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، يظهر شاباً من المصابين متلازمة داون يحتفل بزفافه على فتاة ظهرت وهي تبكي أثناء مراسم الفرح، مما أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انقسمت آراؤهم بين التعاطف والرفض، فيما شكك البعض في مدى أهلية العريس العقلية لإبرام عقد الزواج.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول لـ"الخليج 365" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة تلقى بلاغاً عبر خط نجدة الطفل يحمل رقم 102031، حول الواقعة، حيث أثيرت شبهة أن العروس قاصر ولم تتجاوز السن القانونية للزواج (18 عاماً). فقد تم إبلاغ مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة ما ورد في البلاغ، والتأكد من قانونية وشرعية الزواج.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد ضجت خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو يوثق لحظة زفاف شاب من ذوي متلازمة داون على فتاة، وسط تباين كبير في ردود الفعل بين المستخدمين، وأظهر الفيديو الشاب وهو يحتفل بزفافه في أجواء بدت مليئة بالفرح، فيما ظهرت العروس متأثرة وهي تبكي أثناء المراسم.

ورد إلى خط نجدة الطفل بلاغ يحمل رقم 102031، بشأن ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي بتداول فيديو مدته 27 ثانية وإن العروس لم تبلغ الثامنة عشر، وتم تزويجها قبل بلوغها السن القانوية، لشاب مصاب بمتلازمة دوان، وتبين أن العروسان من الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد ضجت خلال الساعات الماضية ، بعد تداول مقطع فيديو يُوثق لحظة زفاف شاب من ذوي متلازمة داون على فتاة، وسط تباين كبير في ردود الفعل بين المستخدمين،ووأظهر الفيديو الشاب وهو يحتفل بزفافه في أجواء بدت مليئة بالفرح، فيما ظهرت العروس متأثرة وهي تبكي أثناء المراسم.

انتشار المقطع أثار موجة من الغضب بين عدد كبير من رواد مواقع التواصل، الذين أعربوا عن رفضهم للزواج، مشككين في أهلية العريس العقلية، ومعتبرين أن حالته قد تؤثر على صحة العقد من الناحيتين الشرعية والقانونية، مطالبين بضرورة تدخل الجهات المختصة للتحقق من مدى استيفاء الزواج لشروطه القانونية، وعلى رأسها توفر الإدراك الكامل والرضا التام من الطرفين.