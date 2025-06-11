شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود سير العمل في منظومة المراكز التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس قطاع التفتيش والرقابة وإدارة الحوكمة والتحول الرقمي لمتابعة سير العمل في منظومة المراكز التكنولوجية في عدد من المحافظات وحصول المواطنين علي خدماتهم بصورة سريعة .

وشهد الاجتماع متابعة نتائج تقارير المرور الميداني التي قام بها قطاع التفتيش بالوزارة علي حوالي 13 مركز تكنولوجي علي مستوي المحافظات خلال الفترة الماضية للتأكد من تلافي جميع الملاحظات والمعوقات التي رصدتها الوزارة ، حيث تقدم تلك المراكز حوالي 186 خدمة محلية للمواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض بزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة المشاركين في المرور الميداني علي المراكز التكنولوجية بالمحافظات ، وإعداد تقارير بأي ملاحظات او معوقات تواجه المواطنين في حصولهم على الخدمات أو تأخير في بعض الملفات ووضع الحلول والمقترحات بالتعاون مع إدارة الحوكمة والتحول الرقمي بالوزارة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بالتنسيق بين قطاع التفتيش والمتابعة وادارة التحول الرقمي والحوكمة في متابعة شكاوي المواطنين والاشغالات والتعديات في مختلف المحافظات .

و أكدت الدكتورة منال عوض علي أهمية توفير التدريب والتأهيل للعاملين في ادارة الحوكمة في الملفات المهمة التي يتم مراجعتها في المراكز التكنولوجية لتحقيق المستهدف من المرور الميداني مع قطاع التفتيش مع التأكيد علي ضرورة التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية بصورة مستمرة والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط في هذا الشأن .