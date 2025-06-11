شكرا لقرائتكم خبر عن 121 سؤالًا فى مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة.. حلها واختبر مذاكرتك والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء امتحانات نهاية الدراسي 2024/2025، التي تنطلق 15 يونيو الجاري، وذلك بحل مسائل وتدريبات وامتحانات السنوات السابقة في مختلف المواد الدراسية.

وتسهيلًا على الطلاب، أطلق ”الخليج 365” أكبر بوابة للمراجعات النهائية للثانوية العامة، يستطيع الطلاب من خلالها تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء امتحانات 2025 والحصول على درجات التفوق والنجاح.

ويقدم ”الخليج 365” من خلال البوابة تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

وفيما يلي 121 سؤالًا بنظام (الاختيار من متعدد) في مادة الجغرافيا، يستطيع طلاب الثانوية العامة "الشعبة الأدبية" من خلالها التدريب على شكل أسئلة الامتحانات والحصول على درجات التفوق والنجاح.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة تعتمد على نظامين فى الامتحان، نظام يتعلق بالطلاب دفعة العام الدراسى الجارى 2024/2025، ويحتسب المجموع الكلى لامتحانات الثانوية العامة لهؤلاء الطلاب من 320 درجة، بعد هيكلة الثانوية العامة الذى تم فى أغسطس 2024، حيث أن هناك 5 مواد فقط مضافة للمجموع وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفيزياء والكيمياء والأحياء، لطلبة علمى علوم.

ويحتسب المجموع الكلي لطلاب النظام القديم فى الثانوية العامة من 410 درجات، حيث أن هناك 7 مواد لكل شعبة مضافة للمجموع ففى الشعبة الأدبية توجد مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق.



