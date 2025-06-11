شكرا لقرائتكم خبر عن "افتتاحية رقص العالم".. تعاون ثقافى بين مصر روسيا فى مجال الفنون الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

تشهد دار الأوبر المصرية، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، عرضا لفرقة الباليه الوطنية الروسية "كوستروما" بالتعاون مع فرقة رضا للفنون الشعبية، فى إطار مشروع "افتتاحية رقص العالم" التعليمى والثقافى الروسى، الذى يهدف إلى تعزيز التفاعل الثقافي والتعاون الإنسانى بين دول بريكس.

وعقدت السفارة الروسية بالقاهرة مؤتمراً صحفياً اليوم للتعريف بالمشروع، شارك فيه السفير الروسي جيورجي بوريسينكو ونائب وزير الثقافة خالد جلال، ومديرة فرقة رضا إيناس عبد العزيز سلاس، ورئيسة ومنتجة فرقة الباليه الوطنية الروسية كوستروما، إيلينا تسارينكو، وماريا فيشينا، مدير مدرسة الباليه.

وأكد المشاركون فى المؤتمر، أن المشروع يهدف إلى تعزيز تبادل الثقافي الروسى مع دول بريكس والتعرف على الثقافة الروسية. وأشاروا إلى أن فكرته لا تقتصر على ذلك فقط، بل يهدف أيضا إلى الإطلاع على ثقافة الرقص الشعبى لدول للبريكس وتعزيز التعاون الدولى والصداقة بين دول العالم.

ويتم تنفيذ المشروع بدعم من وزارة الخارجية الروسية ووزارة الثقافة الروسية والصندوق الرئاسي للمبادرات الثقافية، بمشاركة وزارة الثقافة ودار الأوبرا وأكاديمية الفنون وفرقة رضا للفنون الشعبية.



سفير روسيا خلال المؤتمر الصحفى

وقالت إيلينا تسارينكو، رئيسة ومنتجة فرقة كوستروما، إن فرقة الباليه الروسي قد نالت إعجاب 7 مليون مشاهد فى 27 دولة، وستقدم عرضها يومى الأربعاء والخميس 11 و12 يونيو على مسرح دار الأوبرا، تزامنا مع احتفالات عيد روسيا الوطنى.

من جانبه، قالت خالد جلال، نائب وزير الثقافة إن العرض المشترك بين فرقة كوستروما الروسية وفرقة رضا للفنون الشعبية يعبر عن عمق العلاقات الروسية المصرية فى مجال الفنون، والذى يعود إلى ستينيات القرن الماضى.



مؤتمر الباليه

وقال هشام جمال، نائب رئيس أكاديمية الفنون، إن هذه فعالية استثنائية، مشيراً الى أن الفن الروسى أحد اكثر الروافد التى اعتمدت عليها أكاديمية الفنون فى مجالات الباليه والموسيقى وغيرها.. فيما أعربت ايناس عبد العزيز عن سعادتها بالتعاون مع فرقة كوستروما الروسية، مشيرة إلى أن التعاون الثقافي والفنى يساعد فى تعزيز السلام العالمي.