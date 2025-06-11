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شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظيم احتفالية لذوى الهمم بنادى الفروسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالأربعاء، 11 يونيو 2025 02:25 م
فى إطار الدعم الذى توليه وزارة الداخلية للقادرون باختلاف نظمت الوزارة احتفالية لذوى الهمم وذويهم داخل وادي الفروسية بمنطقة عين الحياة استمتعوا خلالها بالعروض الترفيهية وركوب الخيل، وشهدت الاحتفالية حضورعدد من الفنانين الذين أشادوا بالاهتمام الذى توليه الدولة لهؤلاء الشباب.
الاحتفال بذوى الهمم
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