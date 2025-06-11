الداخلية تنظيم احتفالية لذوى الهمم بنادى الفروسية.. فيديو

فى إطار الدعم الذى توليه وزارة الداخلية للقادرون باختلاف نظمت الوزارة احتفالية لذوى الهمم وذويهم داخل وادي الفروسية بمنطقة عين الحياة استمتعوا خلالها بالعروض الترفيهية وركوب الخيل، وشهدت الاحتفالية حضورعدد من الفنانين الذين أشادوا بالاهتمام الذى توليه الدولة لهؤلاء الشباب.

محمد يوسف

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