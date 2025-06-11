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الداخلية تنظيم احتفالية لذوى الهمم بنادى الفروسية.. فيديو

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  • الداخلية تنظيم احتفالية لذوى الهمم بنادى الفروسية.. فيديو 2/3
  • الداخلية تنظيم احتفالية لذوى الهمم بنادى الفروسية.. فيديو 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الأربعاء، 11 يونيو 2025 02:25 م

فى إطار الدعم الذى توليه وزارة الداخلية للقادرون باختلاف نظمت الوزارة احتفالية لذوى الهمم وذويهم داخل وادي الفروسية بمنطقة عين الحياة استمتعوا خلالها بالعروض الترفيهية وركوب الخيل، وشهدت الاحتفالية حضورعدد من الفنانين الذين أشادوا بالاهتمام الذى توليه الدولة لهؤلاء الشباب.

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الاحتفال بذوى الهمم
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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