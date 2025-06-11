شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن رصف وتطوير طريق السقارية فى مركز أبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الانتهاء من أعمال رصف وتطوير طريق السقارية بمركز ومدينة أبو النمرس وذلك بطول 1.3كم وعرض 7م، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمراكز والمدن.

وأوضح المحافظ أن الطريق يمثل محورًا حيويًا يربط بين الوحدة المحلية بالمنوات وعدد من القرى المجاورة مما يسهم في تسهيل حركة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار النجار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة، على تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات المدرجة بخطط العمل مع مراعاة جودة التنفيذ بما يحقق الاستفادة القصوى للأهالي، مشددًا على متابعة الأعمال ميدانياً لضمان تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير الفنية.



