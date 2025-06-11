شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة ترسم 6 قمامصة و 91 شماسًا فى عيد القديس يسى فى طما بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت إيبارشية طما بالعيد الثالث والستين لرحيل القمص يسى ميخائيل بديره بطما، حيث صلى القداس الإلهى الأنبا إسحق، أسقف إيبارشية طما، بمشاركة مجمع الآباء الكهنة وخورس الشمامسة والشعب.

وعقب صلاة الصلح، رسم القمص يسى 6 من كهنة الإيبارشية قمامصة وهم:

• القمص إنجليوس موسى

• القمص فام مفيد

• القمص كاراس جرجس

• القمص توماس ناجى

• القمص ميخائيل ثابت

• القمص ميصائيل رشدى

ورسم 91 من أبناء الإيبارشية شمامسة، منهم 66 في رتبة إبصالتس (مرتل)، و13 في رتبة أغنسطس (قارئ)، و12 فى رتبة إيبدياكون (مساعد شماس).

وكانت صلوات عشية العيد أُقيمت مساء أمس الأول، وطيَّب خلالها نيافة الأنبا إسحق جسد القمص يسى.

وبدأت الاحتفالات منذ مطلع شهر يونيو الجاري، حيث تم إخراج جسد القديس من مزاره، ووُضع أمام الهيكل، وظل طوال فترة الاحتفالات.