شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف طرق تخزين وحفظ الدواء لضمان فاعليته والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء إن طريقة ومكان تخزين الأدوية من العوامل الأساسية التي قد تؤثر بشكل مباشر على فعاليتها وسلامتها.​

وتابعت: انطلاقًا من هذا، تقدم الهيئة الإرشادات الضرورية لضمان التخزين السليم للمستحضرات الصيدلية والتى تتضمن :​

أولاً:- يجب حفظ الأدوية في أغلفتها وعبواتها الأصلية، لما توفره من حماية ضد أشعة الشمس والرطوبة والعوامل الخارجية التي قد تُفسد تركيبها.​

ثانياً:- الالتزام بتعليمات التخزين المدونة على العبوة، خاصة فيما يتعلق بدرجة الحرارة المناسبة.​

ثالثاً:- التأكيد على ضرورة حفظ الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال لضمان سلامتهم.​

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