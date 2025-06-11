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هيئة الدواء تكشف طرق تخزين وحفظ الدواء لضمان فاعليته

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 11 يونيو 2025 01:08 م

قالت هيئة الدواء إن طريقة ومكان تخزين الأدوية من العوامل الأساسية التي قد تؤثر بشكل مباشر على فعاليتها وسلامتها.​

وتابعت: انطلاقًا من هذا، تقدم الهيئة الإرشادات الضرورية لضمان التخزين السليم للمستحضرات الصيدلية والتى تتضمن :​

أولاً:-  يجب حفظ الأدوية في  أغلفتها وعبواتها الأصلية، لما توفره من حماية ضد أشعة الشمس والرطوبة والعوامل الخارجية التي قد تُفسد تركيبها.​

ثانياً:-  الالتزام بتعليمات التخزين المدونة على العبوة، خاصة فيما يتعلق بدرجة الحرارة المناسبة.​

ثالثاً:-  التأكيد على ضرورة حفظ الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال لضمان سلامتهم.​


طرق تخزين وحفظ الدواء

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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