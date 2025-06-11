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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف طرق تخزين وحفظ الدواء لضمان فاعليته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 11 يونيو 2025 01:08 م
قالت هيئة الدواء إن طريقة ومكان تخزين الأدوية من العوامل الأساسية التي قد تؤثر بشكل مباشر على فعاليتها وسلامتها.
وتابعت: انطلاقًا من هذا، تقدم الهيئة الإرشادات الضرورية لضمان التخزين السليم للمستحضرات الصيدلية والتى تتضمن :
أولاً:- يجب حفظ الأدوية في أغلفتها وعبواتها الأصلية، لما توفره من حماية ضد أشعة الشمس والرطوبة والعوامل الخارجية التي قد تُفسد تركيبها.
ثانياً:- الالتزام بتعليمات التخزين المدونة على العبوة، خاصة فيما يتعلق بدرجة الحرارة المناسبة.
ثالثاً:- التأكيد على ضرورة حفظ الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال لضمان سلامتهم.
طرق تخزين وحفظ الدواء
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