شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: قسطرة علاجية لسحب جلطة بالمخ لسيدة تبلغ من العمر 70 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم عمل قسطرة علاجية لسحب جلطة بالمخ لسيدة تبلغ من العمر 70 عامًا لأول مرة فى قطاع مستشفيات الصحة بالدقهلية

وتابعت وزارة الصحة : حضرت المريضة إلى مستشفى أجا المركزي فى تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل تعاني من خذل بالجانب الأيسر من الجسم ناتج عن جلطة بالمخ بعد 3 ساعات من حدوث الجلطة

وقالت : بمراجعة التاريخ المرضي تبين عدم إمكانية استخدام العقار المذيب بسبب تناول أدوية السيولة بدون إشراف طبي و تم اتخاذ قرار تحويل المريضة لمستشفى ميت غمر على الفور لعمل أشعة رنين على الشرايين والتي أظهرت وجود انسداد في الشريان المخي الأوسط الأيمن

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم عرض الحالة على الأطباء الأساتذة وتم اتخاذ قرار عمل قسطرة علاجية لسحب الجلطة

كما جرى نقل المريضة مباشرة لوحدة القسطرة وفي سباق مع الزمن تم استدعاء أعضاء الفريق وتم سحب الجلطة بنجاح مع وجود تحسن كبير في درجة الضعف ومقياس خطورة السكتة الدماغية و يأتي هذا النجاح بفضل كل الفريق الطبي من أطباء المخ والأعصاب وفريق التمريض وفني القسطرة المخية وأمناء المخازن



