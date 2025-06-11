شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة إلكترونية للحجاج عبر نسك.. توثيق رقمى للتجربة الإيمانية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن إتاحة إصدار شهادات إلكترونية للحجاج والعاملين في موسم حج 1446هـ، عبر تطبيق "نسك"، في خطوة تهدف إلى توثيق التجربة الإيمانية للحاج، وتكريم من ساهموا في إنجاح الموسم وخدمة ضيوف الرحمن.

ويتيح التطبيق لحجاج بيت الله الحرام الحصول على شهادة إتمام الحج إلكترونيًا فور الانتهاء من أداء المناسك، من خلال خطوات مبسطة تشمل تسجيل الدخول، اختيار التصميم المناسب للشهادة، ثم إصدارها وحفظها بصيغة رقمية.

وتُعد هذه الخدمة وسيلة حديثة للتوثيق، تمنح الحاج ذكرى رمزية تعبّر عن فخره بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، كما تسهم في حفظ تفاصيل هذه اللحظة الإيمانية الخاصة.

وفي إطار متصل، وفّرت الوزارة إمكانية إصدار شهادات شكر وتقدير للعاملين تحت مظلتها من مختلف الجهات، وذلك تكريمًا لجهودهم التنظيمية والميدانية والإنسانية التي ساعدت في نجاح الموسم وخدمة الحجاج بأفضل صورة ممكنة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن منظومة الخدمات الرقمية التي يقدمها تطبيق "نسك" للمستخدمين في مختلف دول العالم، في مسعى لتعزيز جودة رحلة الحج، ودعم التحول الرقمي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.



