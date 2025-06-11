شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 116-2025 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ،اليوم الاربعاء 11_6_ 2025 كما تطرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الطماطم 11 جنيها

البصل 10 جنيهات . ‏‎‏‎‏‎البطاطس 10جنيهات الجزر 12 جنيها. بطاطا 12.5 جنيه. الخيار بـ 10 جنيها. الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات . الكوسة بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 10 جنيهات . ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 15جنيها. الفلفل الألوان بـ50 جنيها . الليمون بـ 60 جنيها . الفاصوليا الخضراء 15جنيها. الموز البلدي بـ 46 جنيه. الفراولة 40 جنيها. الجوافة 37 جنيها.

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