شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: 2000 منحة تدريب مهنى مجانية منذ مايو 2025 وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال بتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، أعلن وزير العمل محمد جبران عن طرح 500 منحة تدريب مهني مجانية جديدة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران، أمس الثلاثاء، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال تأهيل وتدريب الشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل.

وأكدت وزارة العمل، أن إجمالي عدد المنح المجانية التي تم الإعلان عنها منذ بداية شهر مايو 2025 وحتى الآن، ارتفع إلى 2000 منحة تدريبية، موزعة على محافظات القاهرة ودمياط وبورسعيد، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في التوسع بهذه البرامج التدريبية ضمن خطة قومية لتمكين الشباب ورفع كفاءتهم المهنية.

وأوضحت الوزارة، أن برامج التدريب تأتي في تخصصات متنوعة تتوافق مع احتياجات سوق العمل الحديث، وتهدف إلى دعم فرص التشغيل اللائق للشباب وتمكينهم من مهارات تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.