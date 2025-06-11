شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: عطل فني مؤقت وتوقف تقديم الخدمات بمقر النقابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن تعرض أجهزة الربط الخاصة بها لعطل فني مفاجئ في الاتصال مع الشركة المصرية للاتصالات، ما أدى إلى توقف مؤقت في تقديم الخدمات داخل مقر النقابة العامة الكائن في 30 شارع رمسيس.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أن العمل يسير بصورة طبيعية داخل مقرات النقابات الفرعية بجميع المحافظات، حيث تتوفر بها مختلف الخدمات النقابية للمهندسين بكامل طاقتها، لحين الانتهاء من معالجة العطل الفني وعودة تشغيل الخدمات بالمقر الرئيسي.

وأعربت النقابة عن اعتذارها لأعضائها عن هذا الظرف الطارئ، مؤكدة حرصها على سرعة إنهاء المشكلة وعودة الخدمة في أقرب وقت ممكن، مع وعد بإخطار الأعضاء فور استئناف تقديم الخدمات بالمقر العام.