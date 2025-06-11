شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السكك الحديدية: التنسيق مع الداخلية حول واقعة اقتلاع لمبة أحد القطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها انه بشأن الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتضمن قيام أحد الأشخاص بإقتلاع لمبة إنارة من أحد القطارات الروسية الجديدة وإلقائها خارج القطار فقد تم بناءا على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والادارات المختصة بوزارة الداخلية على الفور لسرعة القبض على هذا الشخص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وقد تمكنت الشرطة المصرية من ضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) ، والذي أقر بمواجهته بأنه أثناء إستقلاله القطار رفقة أحد أصدقائه متجهان من محطة أسوان إلى محطة كوم أمبو .. قام مشرف القطار بتوقيع غرامة مالية عليه نتيجة عدم حمله تذكرة ركوب ، وعقب ذلك قام بإقتلاع لمبة الإنارة من إحدى عربات القطار وإلقائها خارج القطار إعتراضاً على توقيع الغرامة المالية عليه ، كما قام صديقه بتصويره ونشر المقطع على مواقع التواصل الإجتماعى وتم تحويله للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه

وتؤكد هيئة السكك الحديدية على استمرار التصدي لمثل هذه السلوكيات السلبية الغير مسئولة التي يرتكبها البعض والتي تتسبب في إتلاف ممتلكات عامة يملكها الشعب المصري كما تؤكد على استمرار حملات التوعية من مخاطر هذه السلوكيات السلبية من خلال صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الرسمي و الصفحات الرسمية للهيئات التابعة لها ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة موضحةً أن المرفق ملكية عامة للشعب، وأن مسئولية الحفاظ عليه مسئولية مشتركة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر التي تنفذ مشروعات ضخمة لإستمرار تقديم خدمات مميزة للركاب وتقديم كافة التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم المختلفة عبر خطوط السكك الحديدية ، والسادة المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والإبتعاد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع المرفق ، والتي تسبب أضراراً جسيمة للمواطنين ولممتلكات الهيئة