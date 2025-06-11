شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الطبية للحج: 39 ألف حاج ترددوا على عيادات البعثة منذ بداية موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

أكد رئيس البعثة الطبية المصرية للحج الدكتور محمد مصطفى، أن عدد الحجاج المصريين الذين ترددوا على عيادات البعثة منذ بداية موسم الحج بلغ نحو 39 ألف حاج، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات السعودية الآن لا يتجاوز 50 حالة.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى أن عدد الحالات التي كانت محتجزة قبل الوقوف بعرفات لم يتعد 8 حالات، وقد غادر معظمهم المستشفيات بعد تلقي الرعاية اللازمة.