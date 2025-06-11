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البعثة الطبية للحج: 39 ألف حاج ترددوا على عيادات البعثة منذ بداية موسم الحج

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البعثة الطبية للحج: 39 ألف حاج ترددوا على عيادات البعثة منذ بداية موسم الحج

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القاهرة - سامية سيد - مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

الأربعاء، 11 يونيو 2025 10:40 ص

أكد رئيس البعثة الطبية المصرية للحج الدكتور محمد مصطفى، أن عدد الحجاج المصريين الذين ترددوا على عيادات البعثة منذ بداية موسم الحج بلغ نحو 39 ألف حاج، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات الآن لا يتجاوز 50 حالة.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى أن عدد الحالات التي كانت محتجزة قبل الوقوف بعرفات لم يتعد 8 حالات، وقد غادر معظمهم المستشفيات بعد تلقي الرعاية اللازمة.

 

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