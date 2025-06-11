شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زواج مصاب بمتلازمة داون.. 9 شروط وضعها القانون لصحة عقد الزواج ومتى يبطل والان مع تفاصيل الخبر

أثار انتشار مقطع فيديو لزواج شاب مصاب بمتلازمة داون الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ليتسأل كثيرون هل هو مباح شرعا وصحيح من الناحية القانونية، وكيف تصدي القانون للكوارث التي يرتكبها بعض الأزواج والزوجات من إخفاء "زواج سابق، وأمراض مزمنة لا علاج لها، وذلك بوضعه شروط مهمة لصحة عقد الزواج لضمان حقوق الأزواج والزوجات وحمايتهم من الغش والخداع والتدليس والتلاعب والتحايل.



وخلال السطور التالية نرصد الشروط القانونية الخاصة بصحة عقد الزواج، ومتي يقضي ببطلانه.

1- الزواج وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ويجب لصحته أن يتم أمام موثق.

1- يجب أن يكون طرفا الزواج بالغا عاقلا حرا راشدا ليس فيه أي عيب من عيوب الرضا مثل السفه، العته، الجنون، وأن يتم بالرضا بين الطرفين، وأن يكون قائما على المتعة فإذا استحالت المتعة يبطل العقد.

2 -لا يبني العقد علي الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها العشرة كأن تكون الزوجة ليست بكرا وأن يكون الرجل يعاني من الجب أو العنة أو الخصاء.

3- العاقد له ولاية إنشاء العقد بشرط أن يتم العقد بالرضا وإذا وقع أحد الطرفين في خطأ جاز للطرف الآخر إبطال العقد.

4- فسخ عقد الزواج يعد نقضا للعقد من أصله، وسببه، أما لاستحالة استمرار العلاقة الزوجية أو عدم الكفاءة بين الزوجين، وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

5- شروط بطلان عقد الزواج الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، والغش والتدليس، ويتم بطلانه إذا وقع غش وتدليس من قبل أحد الطرفين، وكانت هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.



6- سريان مدة الحق في إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ أو التدليس.

7- للزوج حقوق فى بطلان عقد الزواج وفق لقانون الأحوال الشخصية بأن ينهي العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة فهو يملك أن يطلقها وليس في حاجة إلى دعوى فسخ.

8- إذا طالبت الزوجة بحقوقها كاملة وكان فيها عيب جوهري أخفته عنه كأحد الأمراض التى يستحيل معها المعاشرة الزوجية يحق للزوج الفسخ والمطالبة بحقوقه.



9- يترتب علي عقد الزواج عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية وكذلك النفقات على الزوج وتستحق نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وللزوج أيضا حقوق على زوجته نظمها قانون الأحوال الشخصية.



