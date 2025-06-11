شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يعتذر علنيا لترامب: أشعر بالأسف وتجاوزت الحدود والان مع تفاصيل الخبر

قدّم الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك اعتذارًا علنيًا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لنشره تعليقاتٍ تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي أدّت إلى انهيار علاقتهما.

دعا مؤسس شركة تسلا الملياردير، الذي كان أحد أقرب مستشاري الرئيس الأمريكي، إلى عزله، وادّعى ورود اسمه في ملفات إبستين.

وكتب ماسك صباح الأربعاء: "أشعر بالأسف على بعض منشوراتي عن الرئيس دونالد ترامب، الأسبوع الماضى، لقد تجاوزت الحدود". وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إنه لم يُحدّد أيّها، مع أنّه حذف لاحقًا ادّعاءه بشأن ترامب وجيفري إبستين.

وقال ترامب إنّ ماسك "فقد عقله" في الأزمة، التي بدأت بخلافٍ حول مشروع قانون الإنفاق الجمهوريّ الذي وصفه بأنه "كبير وجميل".

وُظّف ماسك "موظفًا حكوميًا خاصًا" لرئاسة وزارة كفاءة الحكومة الجديدة (Doge)، المُكلّفة بشكلٍ مثير للجدل بتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية وخفض الإنفاق.

بينما حقق بعض النجاح في مهمته، إلا أنه كان مستاءً من قرار ترامب بزيادة الإنفاق في مشروع قانونه، قائلاً إنه يُفسد عمل فريقه.

وغادر ماسك البيت الأبيض في نهاية مايو، منهيًا فترة مضطربة استمرت 130 يومًا في فريق ترامب، بعد أيام فقط من قوله إنه "يشعر بخيبة أمل" من الميزانية الجديدة.

وفي وداع علني ودي للرجل الذي عيّن نفسه "الصديق الأول" لترامب، قال كلاهما إن ماسك سيبقى مستشارًا. وقد سُلِّم مفتاحًا ذهبيًا للبيت الأبيض.

لكن الخلاف المتصاعد خرج إلى العلن الأسبوع الماضي عندما بدأ الاثنان بتبادل الإهانات عبر الإنترنت، حيث ندد ماسك بميزانية الرئيس ووصفها بأنها "عمل بغيض مقزز" سيؤدي إلى إفلاس الولايات المتحدة.