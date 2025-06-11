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5 أيام إجازة رسمية حتى نهاية شهر يونيو 2025

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5 أيام إجازة رسمية حتى نهاية شهر يونيو 2025

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القاهرة - سامية سيد - بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025، يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد وتواريخ الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية شهر يونيو عام 2025.

13 يونيو 2025 الموافق يوم الجمعة إجازة رسمية 

20 يونيو 2025 الموافق يوم الجمعة إجازة رسمية 

26 يونيو 2025 الخميس والموافق يوم الاحتفال برأس السنة الهجرية 

27 يونيو 2025 الموافق يوم الجمعة إجازة رسمية 

30 يونيو 2025 الموافق يوم الاثنين بمناسبة ثورة 30 يونيو 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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