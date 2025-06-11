شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام إجازة رسمية حتى نهاية شهر يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025، يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد وتواريخ الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية شهر يونيو عام 2025.

13 يونيو 2025 الموافق يوم الجمعة إجازة رسمية

20 يونيو 2025 الموافق يوم الجمعة إجازة رسمية

26 يونيو 2025 الخميس والموافق يوم الاحتفال برأس السنة الهجرية

27 يونيو 2025 الموافق يوم الجمعة إجازة رسمية

30 يونيو 2025 الموافق يوم الاثنين بمناسبة ثورة 30 يونيو