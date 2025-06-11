شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تزايدت معدلات بحث كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة، خلال الساعات الأخيرة، عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، وطرق الحصول عليها، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق امتحانات طلاب الثانوية العامة.

تواصل مديرية التربية والتعليم أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، وتقدير الدرجات ومراجعتها بدقة، تمهيدًا لاعتماد النتائج من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وإعلانها رسميًا.

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع الجارى، وذلك قبل بدء امتحانات الثانوية العامة التى تنطلق 15 يونيو الجارى.

ويمكن لأولياء الأمور في محافظة الجيزة الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية برقم جلوس الطالب أو الطالبة فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا…

أو الحصول عليها من خلال المدرسة، علمًا بأنه سيتم إعلان نتائج جميع الطلاب في كشوف واضحة داخل المدارس عقب اعتمادها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية لقرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة على مستوى كافة المحافظات، مشيرة إلى أنه تم عقد امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية بمجموع 140 درجة فى جميع المواد وتشمل (اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية).

وأوضحت أن المجموع الذي يحصل عليه الطالب فى الترم الثاني يضاف إلى مجموعه فى الترم الأول، ويحسب المجموع الكلى للطالب، حيث أن المجموع الكلى للشهادة الإعدادية 280 درجة بالعام الدراسى بأكمله.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن تنسيق القبول بالثانوية العام والفنى ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والتكنولوجيا التطبيقية ومدارس التمريض وجميع نوعيات المدارس بعد الإعدادية يتم من خلال المديريات التعليمية، حيث يتم تحديد درجات القبول فى هذه المدارس وفق درجات الطلاب فى نتيجة الشهادة الإعدادية.