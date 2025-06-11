شكرا لقرائتكم خبر عن ظهرت الآن.. نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت نتيجة الصف الرابع الابتدائي فى جميع مدارس محافظة الإسماعيلية وذلك قبل اجازة عيد الأضحى المبارك ، ويمكن الحصول على النتيجة من خلال المدرسة المقيد بها الطالب او الطالبة.

وقال أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية انه اعطي تعليمات مشددة لجميع المدارس ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي ) بمحافظه الإسماعيلية اعلان نتائج صفوف النقل من الثالث الابتدائي وحتي الثاني الثانوي قبل اجازة عيد الأضحى المبارك.

وتابع ان النتائج متاحة أمام جميع الطلاب، وأولياء الأمور بمنتهى اليسر والسهولة بالمدرسة وتحت مسئولية إدارة المدرسة بشكل مباشر.

يأتى ذلك في إطار تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025.

