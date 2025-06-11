شكرا لقرائتكم خبر عن يشرفنى تمثيل بلدى فى مصر.. لارس بو مولر سفير الدنمارك الجديد يصل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل السفير لارس بو مولر سفير الدانمارك المعين لدى مصر إلى القاهرة، لبدء مهام عمله، وأعرب السفير مولر- لدى وصوله- عن حماسه لمنصبه الجديد.

وقال: "يشرفني للغاية تمثيل الدنمارك فى مصر، هذا البلد العريق ذو التاريخ الغني والثقافة النابضة بالحياة. أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا المصريين لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون المتينة بين بلدينا في جميع القطاعات، من العلاقات الاقتصادية إلى التبادل الثقافي والحوار السياسي."

وذكرت سفارة الدانمارك بالقاهرة- في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن مولر يتمتع بخبرة دبلوماسية واسعة ودراية واسعة بمنصبه الجديد.

وشغل السفير المُعيّن مولر مؤخرًا منصب الممثل الخاص للدنمارك في أفغانستان، مُثبتًا بذلك قدرته على التعامل مع مختلف البيئات الجيوسياسية المُعقّدة. وقبل ذلك، شغل منصب مدير إدارة الجوار الأوروبي (2018-2022) بوزارة خارجية الدنمارك، حيث كان مسؤولًا عن العلاقات السياسية وبرامج المساعدة التي تُقدّمها الدنمارك للدول المجاورة للاتحاد الأوروبي في شرق وجنوب شرقه، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا وآسيا الوسطى وتركيا وغرب البلقان.

كما شغل مولر العديد من المناصب بينها نائب رئيس البعثة وسفير بواشنطن العاصمة، من عام 2014 إلى عام 2018.

وتشمل مسيرته المهنية الطويلة في وزارة الخارجية أيضًا عمله رئيسًا لقسم السياسات الأمنية (2009-2014)، ورئيسًا لقسم في وكالة الإدارة الحكومية بوزارة المالية (2007-2009)، ونائبًا لرئيس قسم السياسة الخارجية في وزارة الخارجية (2003-2007).

كما تشمل المناصب الدولية التي شغلها السفير مولر منصب السكرتير الأول في البعثة الدائمة للدنمارك لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا (2000-2003).

وقبل ذلك، عمل في قسم السياسات الأوروبية بوزارة الخارجية، وقسم شؤون جنوب إفريقيا (1996-2000).

وساهم السفير الجديد - إلى جانب مهامه الدبلوماسية- أيضًا في المجال الأكاديمي، حيث عمل أستاذًا في الإدارة العامة والعلوم السياسية في معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة فيلنيوس في ليتوانيا (1995-1996).

وحصل السفير مولر على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة آرهوس الدنماركية، ودرجة الماجستير في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد، كما مُنح وسام ريدر كورسيت (صليب الفارس).

وأعربت سفارة الدانمارك عن تطلعها إلى قيادة السفير المُعيّن مولر في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدنمارك ومصر.