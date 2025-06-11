شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شديد الحرارة.. درجات الحرارة من اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

تزايدت معدلات بحث كثيرٌ من المواطنين، خلال الساعات الأخيرة، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وذلك بالتزامن مع الموجة الحارة التى تشهدها البلاد.

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة المتوقعة من اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 إلى الإثنين 16 يونيو 2025، على النحو التالى:

الأربعاء 11 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

الخميس 12 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، شمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

الجمعة 13 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

السبت 14 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، جنوب الصعيد العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

الأحد 15 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

الإثنين 16 يونيو 2025

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، السواحل الشمالية العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، شمال الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، جنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.