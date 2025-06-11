شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: المجازر الحكومية استقبلت أكثر من 34 ألف أضحية فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المجازر الحكومية المعتمدة في جميع المحافظات استقبلت ونفذت أعمال الذبح لأكثر من 34 ألف أضحية مجانًا للمواطنين، من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام والجمال، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين هذا العام، مشيرًا إلى توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قبل بداية عيد الأضحى، بضرورة الإشراف والمتابعة، وإجراء أعمال الكشف والفحص الظاهري على الماشية قبل الذبح، والتأكد من سلامتها؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف الأقنص أنه تم خلال أيام العيد ذبح حوالي 34840 رأسًا من الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، فضلًا عن الجمال، كأضاحٍ، وهو ما يمثل إقبالًا غير مسبوق، يؤكد على وعي المواطنين بأهمية الذبح بالمجازر، وعدم الذبح العشوائي في الشوارع، للحفاظ على البيئة، فضلًا عن الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم، وعلى رأسها الإشراف البيطرى المتكامل.

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أن الأضاحي التي استقبلتها المجازر الحكومية هذا العام، بمختلف محافظات الجمهورية، قد شملت: 23896 رأسًا من الأبقار، 4478 رأسًا من الجاموس، 5794 رأسًا من الأغنام، و451 رأسًا من الماعز، فضلًا عن 221 رأسًا من الجمال.

ووفقًا لتقرير المتابعة اليومية لأعمال المجازر على مستوى الجمهورية، تصدرت محافظة البحر الأحمر قائمة المحافظات التي شهدت مجازرها أكبر عدد من الأضاحي بواقع 5838 أضحية، تليها محافظة الجيزة في المركز الثاني حيث استقبلت 3443 أضحية، ثم محافظة الشرقية بحوالي 3307 أضاحٍ، وفي المركز الرابع جاءت محافظة أسوان بواقع 3169 أضحية، ثم محافظة كفر الشيخ التي استقبلت 2593 أضحية.

وأكد رئيس الهيئة أن جميع المجازر الحكومية فُتحت أمام المواطنين لذبح أضاحيهم مجانًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة الغذائية من خلال الفحص الظاهري قبل الذبح، والكشف الدقيق بعد الذبح والسلخ والتجويف، وفتح العقد اللمفاوية؛ للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي أمراض.

وأوضح "الأقنص" أن الهيئة تابعت طوال أيام العيد سير العمل داخل المجازر، والتزمت بتوفير المناخ الملائم للذبح والتقطيع والتعبئة، بما في ذلك تواجد جمعيات المجتمع المدني داخل المجازر لذبح أضحياتهم في بيئة آمنة وصحية، مع التأكيد على تطبيق اشتراطات الرفق بالحيوان أثناء النقل والذبح.

