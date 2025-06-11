شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أمريكا يدين بريطانيا بعد فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

أدان ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر لفرضه عقوبات على سياسيين إسرائيليين على خلفية حرب حكومتهما على غزة.

وانتقد ماركو روبيو بريطانيا ودولًا أخرى لإعلانها يوم الثلاثاء الابتعاد عن خطى الولايات المتحدة وفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين قوميين متطرفين، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

واتهمت المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش "بالتحريض على العنف ضد الشعب الفلسطيني".

وقال روبيو إن العقوبات "لا تُعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، وإنهاء الحرب".

وحث المملكة المتحدة على "عدم نسيان من هو العدو الحقيقي".

ورد بن غفير مساء الثلاثاء بمقارنة السير كير بنيفيل تشامبرلين، رئيس الوزراء الأسبق الذي اتُهم باسترضاء النازيين بفعالية.

وردّ بن غفير، الذي دعا إلى طرد الفلسطينيين من غزة، على منشور روبيو على موقع X قائلاً: "التاريخ سيحكم على حكام عصرنا".

وأعرب سفير أمريكا لدى المملكة المتحدة عن تأييده الكامل لتعليقات روبيو، مضيفًا أن العقوبات "تعيق الحوار البنّاء".

وبموجب هذه العقوبات، سيُمنع بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وسموتريتش، وزير المالية، من دخول المملكة المتحدة. كما سيتم تجميد جميع أصولهما المالية في بريطانيا.

وواجهت إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب إدارتها لحربها مع حماس.

وفي الأسبوع الماضي، وصف رئيس الوزراء أفعالها في غزة بأنها "مروعة"، بينما اتهمت منظمات الإغاثة إسرائيل بمنع دخول الغذاء والدواء إلى القطاع رغم تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأفادت مصادر في وزارة الخارجية البريطانية لصحيفة التليجراف أنها تأمل أن تُوضح عقوبات على أعضاء بارزين في الحكومة الإسرائيلية استعداد المملكة المتحدة لتبني نهج صارم للسماح بدخول المساعدات إلى غزة وتحقيق وقف إطلاق النار.