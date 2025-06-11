شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تزايدت معدلات بحث كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة، خلال الساعات الأخيرة، عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وطرق الحصول عليها.

أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي "عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع" في محافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الفترة من 22 / 5 / 2025 إلى 27 / 5 / 2025، وذلك في مواد (اللغة العربية، العلوم، التربية الدينية، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، المهارات المهنية، الرياضيات، وlCT).

وانتهى العام الدراسي 2024-2025 لطلاب رياض الأطفال والصفوف من الأول الابتدائي حتى الثانى الثانى الثانوى، وحصل الطلاب على إجازة طويلة حتى موعد بدء العام الدراسي المقبل 2025-2026، حيث يبدأ يوم 20 سبتمبر 2025.

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قريبًا، موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وطرق الحصول عليها، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية ومراجعتها واعتمادها.

ويمكن لأولياء الأمور في محافظة الجيزة الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالرقم القومي للطالب أو الطالبة فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا…

أو الحصول عليها من خلال المدرسة، علمًا بأنه سيتم إعلان نتائج جميع الطلاب في كشوف واضحة داخل المدارس عقب اعتمادها.

وينطلق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.