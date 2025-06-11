الرئيس الصينى: مستعدون للعمل مع أفريقيا لتعميق تنفيذ إجراءات الشراكة العشرة

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بعث الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو رسائل تهنئة منفصلة إلى الاجتماع الوزاري لمنسقي تنفيذ إجراءات متابعة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) الذي عُقد في تشانجشا، عاصمة مقاطعة هونان بوسط الصين، يوم الأربعاء.

وقال الرئيس الصيني، شي جين بينج إن الصين مستعدة للعمل مع أفريقيا لتعميق تنفيذ إجراءات الشراكة العشرة من أجل التحديث، وتعزيز التعاون في مجالات رئيسية مثل الصناعة الخضراء، والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، والعلوم والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون في الأمن والمالية وسيادة القانون، لتعزيز التنمية عالية الجودة للتعاون الصيني الأفريقي.



وأشار شي إلى أن الوضع الدولي الراهن يتسم بالتغيرات والاضطرابات، مؤكدًا التزام الصين بتوفير فرص جديدة للعالم من خلال الإنجازات الجديدة للتحديث الصيني، وتقديم زخم جديد لشركاء الجنوب العالمي، بما في ذلك أفريقيا، بسوقها الضخمة.

وأكد شي استعداد الصين للتفاوض والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الصينية الأفريقية من أجل التنمية المشتركة لتطبيق الإعفاء الجمركي الكامل على خطوط التعريفة الجمركية لـ 53 دولة أفريقية تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين، مضيفًا أن الصين ستوفر المزيد من التسهيلات لأقل الدول نموًا في أفريقيا للتصدير إلى الصين.