شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة: مصر وبكين تدعوان لاحترام تنوع حضارات العالم وإعلاء القيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن مصر والصين تعدان من البلدان الحضارية العريقة، وتدعوان إلى احترام تنوع حضارات العالم وإعلاء القيم المشتركة للبشرية، مشيرا إلى أن الرئيس الصينى شى جين بينج أطلق مبادرة الحضارة العالمية، بهدف تعزيز التواصل والاستفادة المتبادلة بين الحضارات.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها، خلال فعالية "اليوم الدولى للحوار بين الحضارات"، تحت عنوان "الحوار والتواصل: الموسيقى تربط العالم".

وقال إن مصر قدمت بصفتها عضوا في المجموعة الأساسية لصياغة مشروع القرار المتعلق باليوم العالمي للحوار بين الحضارات دعما كاملا للصين في تخصيص يوم بهذا الغرض، فضلا عن استجابة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بنشاط لمبادرة "الحضارة العالمية"، وتعمل سويا مع الجانب الصيني في المضي قدما بإقامة المركز الصيني العربي للمبادرة، الذي أحرز تقدما إيجابيا.

وأضاف أن الموسيقى تعد فنا يتجاوز اللغات ويحمل فهما عميقا للتبادل الثقافي والحوار بين الحضارات، و"نحن نحتفل اليوم باليوم الدولي للحوار بين الحضارات بواسطة الحوار بين موسيقى البلدين"، معربا عن ثقته بأن فعالية اليوم ستدفع بقوة الحضارتين الصينية والمصرية العريقتين لإطلاق حيوية جديدة باستمرار من خلال التواصل بينهما.