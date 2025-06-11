شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج من أسر شهداء الشرطة يزورون الروضة والبقيع ويشيدون بالخدمات والان مع تفاصيل الخبر

زار حجاج بيت الله الحرام من أسر شهداء الشرطة المعالم الإسلامية البارزة في المدينة المنورة، وفي مقدمتها الروضة الشريفة والبقيع وأحد، وذلك بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام.

وأعرب الحجاج عن امتنانهم العميق للتيسيرات والخدمات التي وفرتها لهم بعثة الحج المصرية، مشيدين بحسن التنظيم والرعاية التي تلقوها منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى الآن.

وقد شهدت الزيارة أجواء روحانية مؤثرة، حيث حرص الحجاج من أسر الشهداء على الصلاة في الروضة الشريفة، والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وزيارة مقابر البقيع التي تضم عدداً من الصحابة والتابعين، بالإضافة إلى زيارة جبل أحد، الذي يحمل رمزية كبيرة في التاريخ الإسلامي.

وأثنت أسر الشهداء على الجهود التي بذلتها البعثة الرسمية في تسهيل إجراءات الزيارة وتوفير وسائل نقل مريحة ومرشدين دينيين لتقديم الشرح الوافي حول أهمية المواقع التي تمت زيارتها، مؤكدين أن هذه الرحلة الروحية خففت عنهم الكثير من مشاعر الفقد، وأدخلت السكينة والطمأنينة إلى قلوبهم.

وأكد مسؤولون في البعثة أن رعاية حجاج أسر الشهداء تأتي في مقدمة أولوياتهم، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا لتوفير أعلى مستوى من الخدمات الصحية والإدارية والروحانية، تقديرًا لتضحيات أبنائهم في خدمة الوطن.