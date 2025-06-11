شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة أولى رحلات الحجاج من مطار الملك عبدالعزيز بعد موسم حج ناجح والان مع تفاصيل الخبر

أنهت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن، وذلك بعد أن أتموا أداء مناسك الحج لعام 1446هـ، حيث غادرت الرحلات عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة وسط إجراءات تنظيمية دقيقة وخدمات ميسّرة.

وأكدت الجوازات السعودية أنها سخّرت كامل طاقاتها البشرية والتقنية في صالات المطار لضمان انسيابية عمليات المغادرة، وضمان إنهاء الإجراءات في وقت قياسي، ضمن منظومة متكاملة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأشادت المديرية العامة بالالتزام الكبير من الحجاج والتعاون المثمر الذي ساهم في تسريع العمليات.

وبدا واضحًا حجم الاستعدادات المسبقة التي جرى تنفيذها هذا العام، سواء على مستوى التجهيزات التقنية المستخدمة في صالات السفر، أو من خلال الكوادر المؤهلة التي تم توزيعها بعناية على منافذ المغادرة. وتم التركيز على تسهيل الإجراءات، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان مغادرتهم بكل يسر وسلاسة.

وعبّر الكثير من الحجاج عن امتنانهم وتقديرهم للجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات السعودية طوال موسم الحج، وخصوصًا في مرحلة المغادرة التي غالبًا ما تكون مرهقة بعد موسم حافل.

يُذكر أن مطار الملك عبدالعزيز بجدة يُعد المنفذ الرئيسي لاستقبال ومغادرة حجاج بيت الله الحرام، وتستمر فيه عمليات المغادرة خلال الأيام المقبلة حتى انتهاء مغادرة كافة الأفواج.



