شكرا لقرائتكم خبر عن بن جفير يقتحم المسجد الأقصى برفقة كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير يقتحم المسجد الأقصى برفقة كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.