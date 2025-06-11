شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مجموع الثانوية العامة لـ 320 درجة.. تعرف على درجات كل مادة والان مع تفاصيل الخبر

انخفض المجموع الكلى لامتحانات الثانوية العامة هذا العام من 410 درجات إلى 320 درجة نرصد فى التقرير التالى درجات المواد للشعب المختلفة:

- المجموع الكلى فى مادة اللغة العربية هو 80 منها 70 درجة للاختيار من متعدد و10 درجات للأسئلة المقالية.

- المجموع الكلى فى مادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة منها 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

- المجموع الكلى فى الفيزياء 60 درجة منها 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- المجموع الكلى فى الكيمياء 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- مادة التاريخ، مخصص لها 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة الجغرافيا، تبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة الأحياء، الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، تبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة الرياضيات البحتة، تبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

- امتحان مادة الإحصاء، مخصص لها إجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2025 تنطلق الأحد 15 يونيو الجارى بالمواد غير المضافة للمجموع وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.