شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائى الترم الثانى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصف الخامس الابتدائي وطرق الحصول عليها، وذلك بالتزامن مع انتهاء امتحانات طلاب صفوف النقل وبدء إجازة نهاية العام الدراسي.

وتسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قريبًا، موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وطرق الحصول عليها، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات وتجهيز الكشوف النهائية ومراجعتها واعتمادها.

ويمكن لطلاب صفوف النقل في محافظة الجيزة الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس أو الرقم القومي للطالب أو الطالبة فور ظهورها من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا..

أو الحصول عليها من خلال المدرسة، علمًا بأنه سيتم إعلان نتائج جميع الطلاب في كشوف واضحة داخل المدارس عقب اعتمادها.

ونظمت أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل بجميع أنواعه في الفترة من 21 مايو الجارى إلى 27 مايو الجاري، وذلك حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي.

وأكدت الإدارات التعليمية تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل أول بأول، مشددة على مراعاة الدقة والتأنى لتقدير كراسات الإجابة بشكل صحيح دون أخطاء حتى يحصل كل طالب على حقه كاملًا.

وأشارت إلى أن الأسئلة لها نماذج إجابات ويتم الالتزام بها أثناء التصحيح ورصد الدرجات وتوزيعها على جزئيات الامتحان، مؤكدة أن تصحيح كراسات الإجابة يتم وفق لجان ومقدرين درجات.