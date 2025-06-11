شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشكر صغار الموظفين والعاملين فى قطاعات الوزارة المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن خالص تقديره لجميع العاملين في القطاعات الخدمية والإنتاجية التابعة لوزارة الزراعة، لما بذلوه من جهد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وحرصهم على استمرار تقديم الخدمات وعدم تأثرها أو تعطيلها خلال فترة الإجازة.

وأشار "فاروق" إلى توجيه هذا الشكر إلى جميع الزملاء العاملين في هذه القطاعات والهيئات، من صغار العاملين بإداراتها وحتى قياداتها، فضلًا عن المراكز البحثية ومعاهدها ومعاملها المختلفة، نظرًا لما بُذل من جهد غير عادي في تقديم الخدمات للمواطنين والمزارعين والمربين خلال إجازة العيد، من أعمال متابعة ومرور ميداني بكل جد وإخلاص وتفانٍ على أرض الواقع في جميع أرجاء وأنحاء مصر.

وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك الجهود كان لها أثر إيجابي على المواطنين ومتلقي تلك الخدمات، فضلًا عن المزارعين والمربين، لافتًا إلى أن فريق العمل في الوزارة قدم نموذجًا يُحتذى به خلال الإجازة، وذلك أيضًا بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الأخرى، وهو ما يؤكد على وجود قيادات واعية لديها القدرة على العمل في كافة الظروف لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

