شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البعثة الطبية: جميع الحجاج بخير ومتابعة صحية على مدار الساعة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد مصطفى، رئيس بعثة الحج الطبية، أن جميع الحجاج المصريين بخير ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة على مدار الساعة، لا سيما كبار السن، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية المنتشرة في مقار إقامة الحجاج تواصل عملها دون توقف لضمان استقرار الحالة الصحية للجميع.

وأوضح مصطفى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن البعثة الطبية كثفت من تواجدها خلال أيام التشريق وحتى انتهاء مناسك الحج، حرصًا على تقديم الدعم الطبي الفوري للحالات الطارئة، إلى جانب المتابعة الدورية للحجاج داخل مقار السكن. وأشار إلى أن الفرق الطبية مدعومة بعدد كافٍ من الأطباء المتخصصين والممرضين، فضلًا عن تجهيز العيادات الطبية بالمستلزمات الضرورية والأدوية اللازمة.

وأضاف أن العيادات الطبية في المدينة المنورة بدأت في رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحجاج المصريين القادمين من مكة بعد انتهاء مناسك الحج، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين فرق العمل في مكة والمدينة لضمان انسيابية نقل المرضى وتوفير الرعاية المناسبة لهم فور وصولهم.

كما لفت إلى أن البعثة لم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض جماعية، وأن جميع الحالات التي استقبلتها العيادات كانت في إطار المتوقع، وتم التعامل معها بشكل مهني وسريع، مشيدًا بالتزام الحجاج بالإرشادات الصحية والتعليمات الوقائية.