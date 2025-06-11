شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر يبحث مع نظيره السورى التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع فواز الأحمد، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية، وذلك على هامش الدورة (113) لـ مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، سويسرا.

شارك بالاجتماع من اتحاد عمال مصر، كل من،: عيد مرسال الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عبدالرحمن عبدالغني رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، هشام المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية، صابر عباس رئيس نقابة العاملين بالبترول، عماد حمدى رئيس نقابة العاملين بالكيماويات، هشام رضوان رئيس نقابة العاملين بالبحث العلمى، أمين صندوق اتحاد العمال.

وأكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على متانة العلاقة التي تربط بين سورية ومصر، مشيراً إلى أن استقرار سورية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، كما عبر عن سعادته بتحسن واستقرار الأوضاع في سورية، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين اتحادي العمال في البلدين.

كما عبر فواز الأحمد عن شكره وامتنانه للأشقاء في مصر، قيادة وشعبا، على احتضانهم للسوريين خلال سنوات الحرب التي مرت بها سورية، مؤكداً أن ما قدمته مصر يعكس عمق الأخوة بين الشعبين وأصالة الشعب المصري، ويجسد الروابط التاريخية المتجذرة بين البلدين.

واتفق الجانبان على ضرورة الإعداد لبروتوكول تعاون نقابي يعكس متانة العلاقة التاريخية، ويركز على تطوير العمل النقابي على المستويات الثنائية والعربية والدولية، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، وتوحيد الجهود النقابية العربية لمواجهة التحديات المشتركة.