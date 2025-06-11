شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تفويج الحجاج من مكة إلى المدينة بعد إتمام المناسك والان مع تفاصيل الخبر

تواصل بعثة الحج المصرية تفويج حجاجها من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج، وسط إجراءات تنظيمية مشددة تهدف إلى ضمان سلامة وراحة الحجاج المصريين خلال تنقلاتهم. وتأتي هذه المرحلة في إطار الخطة الموضوعة مسبقًا من قبل البعثة الرسمية بالتنسيق مع السلطات السعودية، والتي تشمل مواعيد دقيقة لحركة الحافلات، إلى جانب توفير مرافقين لضمان انسيابية التفويج دون مشكلات.

تم تقسيم الحجاج إلى مجموعات يتم نقلها تباعًا على مدار الأيام المقبلة، مع إعطاء الأولوية للحالات الصحية والمرضى وكبار السن. كما يتم التأكيد على التزام الحافلات بمعايير السلامة والراحة، حيث تم توفير وسائل النقل الحديثة المجهزة بكافة سبل الراحة.

وأكدت البعثة أنها تتابع بشكل يومي أوضاع الحجاج وتتعامل فورًا مع أي طارئ، مشيرة إلى أن غالبية الحجاج المصريين أعربوا عن رضاهم تجاه مستوى الخدمات والتنظيم، سواء خلال فترة أداء المناسك أو في مرحلة التنقل إلى المدينة المنورة.

ويُتوقع أن تستمر عمليات التفويج حتى نهاية الأسبوع الجاري، تمهيدًا لعودة الحجاج إلى أرض الوطن بعد انتهاء فترة زيارتهم للمدينة المنورة، والتي تشمل زيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الكريمين.