شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجة 7 رسائل حول أمان وفاعلية الدواء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لضمان مأمونية وفاعلية وجودة المستحضرات الدوائية، يجب على الصيادلة اتباع النصائح الآتية:

１- الاطلاع باستمرار على الموقع الإلكتروني الخاص بالصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية.

２- متابعة المنشورات الدورية والتحذيرات الواردة بموقع هيئة الدواء المصرية

３- عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا من خلال الأماكن المرخصة فقط.

４- عدم شراء أصناف مجهولة المصدر أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، أو بدون فواتير.

５- عدم الشراء من أفراد أو كيانات غير مرخصة، أو عن طريق الإنترنت بشكل غير شرعي.

６- عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا بموجب فواتير معتمدة مسجل عليها البيانات.

７- يعتبر الدواء مجهول المصدر فى حالة عدم وجود هذه الفواتير المعتمدة.