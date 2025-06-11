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هيئة الدواء توجة 7 رسائل حول أمان وفاعلية الدواء.. اعرف التفاصيل

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هيئة الدواء توجة 7 رسائل حول أمان وفاعلية الدواء.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 11 يونيو 2025 10:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لضمان مأمونية وفاعلية وجودة المستحضرات الدوائية، يجب على الصيادلة اتباع النصائح الآتية:

１- الاطلاع باستمرار على الموقع الإلكتروني الخاص بالصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية.

２- متابعة المنشورات الدورية والتحذيرات الواردة بموقع هيئة الدواء المصرية

３- عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا من خلال الأماكن المرخصة فقط.

４-  عدم شراء أصناف مجهولة المصدر أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، أو بدون فواتير.

５- عدم الشراء من أفراد أو كيانات غير مرخصة، أو عن طريق الإنترنت بشكل غير شرعي.

６- عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا بموجب فواتير معتمدة مسجل عليها البيانات.

７-  يعتبر الدواء مجهول المصدر فى حالة عدم وجود هذه الفواتير المعتمدة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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