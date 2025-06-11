شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجة 7 رسائل حول أمان وفاعلية الدواء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 11 يونيو 2025 10:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لضمان مأمونية وفاعلية وجودة المستحضرات الدوائية، يجب على الصيادلة اتباع النصائح الآتية:
１- الاطلاع باستمرار على الموقع الإلكتروني الخاص بالصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية.
２- متابعة المنشورات الدورية والتحذيرات الواردة بموقع هيئة الدواء المصرية
３- عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا من خلال الأماكن المرخصة فقط.
４- عدم شراء أصناف مجهولة المصدر أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، أو بدون فواتير.
５- عدم الشراء من أفراد أو كيانات غير مرخصة، أو عن طريق الإنترنت بشكل غير شرعي.
６- عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا بموجب فواتير معتمدة مسجل عليها البيانات.
７- يعتبر الدواء مجهول المصدر فى حالة عدم وجود هذه الفواتير المعتمدة.
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