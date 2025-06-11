شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: طرح 4 عمليات لحماية الشواطىء بالبحيرة و كفر الشيخ و دمياط والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة أعمال حماية الشواطئ بالعديد من المواقع على سواحل مصر الشمالية، واستعراض عدد من الموضوعات المعروضة على الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ.

وتم خلال الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجارى تنفيذها حالياً بمدينة الإسكندرية وهى "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول ٢ كيلومتر وهو عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة بأطوال ١١٠٠ متر و ٥٠٠ متر بنسبة تنفيذ ٥٩%، كما يجرى العمل على تنفيذ عملية حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية) بطول ٦٠٠ متر، وهو عبارة عن حاجز أمواج و رأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة بنسبة تنفيذ ١٦%.

كما تم استعراض موقف عمليات حماية الشواطئ بمدينة راس البر بمحافظة دمياط ، والتى تتضمن عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بإنشاء عدد ٣ حواجز أمواج إضافية بين الرؤوس البحرية المنفذة سابقاً شرق ميناء دمياط بهدف حماية الأراضى المكتسبة أمام السرية ، وتبلغ نسبة الأعمال المنفذة حتي تاريخه حوالى ٨٣% .

كما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح ، وهى عبارة عن إستكمال أعمال الحماية بتنفيذ ٢٠ رأس حاجز شرق الحواجز الحالية وذلك لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي ٤ كيلومتر .

كما يتم الإعداد لطرح عدد (٤) عمليات لحماية الشواطىء وهى "عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة" و "عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ" و "عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و "عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط" .

وخلال الإجتماع تم أيضاً استعراض عدد من الموضوعات المعروضة على الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص الشواطئ ، حيث أكد الدكتور سويلم على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التى تستوفى الإشتراطات والمعايير المطلوبة وذلك تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية .

جدير بالذكر، أن هيئة حماية الشواطئ قامت بتنفيذ مشروعات عديدة للحماية بمدينة الاسكندرية لحماية الكورنيش وقلعة قايتباى والحائط البحرى الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه ، بالإضافة لتنفيذ عدد (10) حواجز للحماية بمدينة رأس البر، ومشروع تطوير المنطقة شرق خليج راس البر، وتنفيذ أعمال حماية بمنطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبى قير، وتكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة ، وتنفيذ عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كيتشنر مع التغذية بالرمال، ومشروع حماية خليج مطروح، والمرحلة الأولى من حماية شاطئ الأبيض .