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جامعة القاهرة تواصل استعداداتها لتجهيز مكتب التنسيق بعد عودته لمدينة الطلبة

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جامعة القاهرة تواصل استعداداتها لتجهيز مكتب التنسيق بعد عودته لمدينة الطلبة

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القاهرة - سامية سيد - تستمر جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق فى وضع اللمسات النهائية لتجهيز مقر مكتب التنسيق للقبول بالجامعات وذلك بعد قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مباشرة مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد أعماله لهذا العام من داخل المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، وذلك بعد 5 سنوات من انتقاله المؤقت إلى جامعة عين شمس خلال فترة جائحة فى عام 2020.

وأوشكت جامعة القاهرة على قرب الانتهاء من رفع كفاءة المقرات المخصصة لمكتب التنسيق وتجهيزها بالوسائل التكنولوجية الحديثة والدعم الفني اللازم لخدمة الطلاب.

ويباشر مكتب التنسيق المركزي للقبول بالجامعات والمعاهد أعماله هذا العام لكافة الشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

يشار إلى أن مكتب التنسيق كان قد باشر أعماله من داخل المدينة الجامعية بجامعة القاهرة على مدار عقود، قبل أن يتم نقله إلى جامعة عين شمس مؤقتًا عام 2020، تزامنًا مع تخصيص المدينة الجامعية حينها لاستقبال المصريين العائدين من الخارج في ظل تداعيات جائحة كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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