شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تواصل استعداداتها لتجهيز مكتب التنسيق بعد عودته لمدينة الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق فى وضع اللمسات النهائية لتجهيز مقر مكتب التنسيق للقبول بالجامعات وذلك بعد قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مباشرة مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد أعماله لهذا العام من داخل المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، وذلك بعد 5 سنوات من انتقاله المؤقت إلى جامعة عين شمس خلال فترة جائحة كورونا فى عام 2020.

وأوشكت جامعة القاهرة على قرب الانتهاء من رفع كفاءة المقرات المخصصة لمكتب التنسيق وتجهيزها بالوسائل التكنولوجية الحديثة والدعم الفني اللازم لخدمة الطلاب.

ويباشر مكتب التنسيق المركزي للقبول بالجامعات والمعاهد أعماله هذا العام لكافة الشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

يشار إلى أن مكتب التنسيق كان قد باشر أعماله من داخل المدينة الجامعية بجامعة القاهرة على مدار عقود، قبل أن يتم نقله إلى جامعة عين شمس مؤقتًا عام 2020، تزامنًا مع تخصيص المدينة الجامعية حينها لاستقبال المصريين العائدين من الخارج في ظل تداعيات جائحة كورونا.