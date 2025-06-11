شكرا لقرائتكم خبر عن مجانًا وفى سرية تامة.. اعرف تفاصيل فحوص ما قبل الزواج من وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 11 يونيو 2025 07:00 ص
قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تتضمن سلسلة من الفحوص والتحاليل المجانية، وتشمل:-
- الأمراض غير السارية
- الأمراض المعدية والمنتقلة جنسيًا
- فصيلة الدم وعامل RH
- الأمراض الوراثية
- الصحة الإنجابيةوتتضمن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج الآتى:
1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.
2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.
3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.
4- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.
5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: "لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335".
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