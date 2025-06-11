شكرا لقرائتكم خبر عن مجانًا وفى سرية تامة.. اعرف تفاصيل فحوص ما قبل الزواج من وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تتضمن سلسلة من الفحوص والتحاليل المجانية، وتشمل:-

- الأمراض غير السارية

- الأمراض المعدية والمنتقلة جنسيًا

- فصيلة الدم وعامل RH

- الأمراض الوراثية

- الصحة الإنجابية

وتتضمن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج الآتى:

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

4- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335".