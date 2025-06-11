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مجانًا وفى سرية تامة.. اعرف تفاصيل فحوص ما قبل الزواج من وزارة الصحة

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مجانًا وفى سرية تامة.. اعرف تفاصيل فحوص ما قبل الزواج من وزارة الصحة

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 11 يونيو 2025 07:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج تتضمن سلسلة من الفحوص والتحاليل المجانية، وتشمل:-

- الأمراض غير السارية

- الأمراض المعدية والمنتقلة جنسيًا

- فصيلة الدم وعامل RH

- الأمراض الوراثية

- الصحة الإنجابية

وتتضمن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج الآتى:

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

4- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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