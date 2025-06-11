شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينتهى طلاب الدبلومات الفنية من امتحانات العام الدراسى الحالى 2024،2025، يوم 12 يونيو الجارى، فيما تعمل لجان النظام والمراقبة "الكنترولات" على تصحيح كراسات الإجابة وتقدير الدرجات منذ الأسبوع الأول من انطلاق الامتحانات والتى بدأت 29 مايو الماضى.

وقالت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم، إنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة امتحانات الثانوية الفنية بعد انتهاء أعمال التقدير والتصحيح وتجميع الدرجات وترتيب واختيار أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2025، موضحة أنه قد تعلن النتيجة بعد 20 يونيو الجارى.

واستعرضت الوزارة أبرز الإحصائيات المتعلقة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام على النحو التالي:

- إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (780000) طالب وطالبة بكافة النوعيات.

- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.

- عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل (4192) مهمة لعدد (113) برنامج، ويتم مشاركة ما يقارب من (6000) مقيم سوق عمل فى أعمال التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2644) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.