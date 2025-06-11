شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إتاحة باب التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان للالتحاق بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التعليم العالى، إتاحة باب التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان بنفس القواعد السابقة، خلال شهري مايو ويونيو القادمين، وذلك للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعى الجديد.

ويشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات فى شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التى تثبت ذلك.

ويتقدم الطالب إلى الجامعة التى يرغب فى التحويل إليها مباشرة على أن يقدم الطالب ما يثبت صحة أنه مقيد بجامعة روسية أو أوكرانية أو جامعة سودانية حتى العام الدراسى الحالى (2022/2023) وشهادة بالمقررات التى درسها ومحتواها العلمى لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسى، وفى حالة تعذر تقديم شهادات المقررات قبل بداية العام الدراسى (2023/2024) يصبح قرار التحويل منعدمًا.

وفى حالة التحويل من إحدى الكليات وكان الطالب قد اجتاز فصل دراسى على الأقل بنجاح أو عام دراسى كامل وفق نظام الساعات المُعتمدة بنجاح، تقوم الكلية المحول إليها الطالب بالنظر فى المواد التى اجتازها الطالب أثناء دراسته بالجامعة بالخارج وذلك للنظر فى معادلة تلك المقررات واستكمال أعمال المقاصة على أن تنتهى أعمال المقاصات قبل بداية العام الجامعى 2023/2024 ويُطبق هذا النظام على الطلاب المصريين الدارسين بروسيا وأوكرانيا والسودان بالجامعات المُعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والراغبين بالتحويل للدراسة بكليات مناظرة لكلياتهم بالجامعات الخاصة والأهلية بجمهورية مصر العربية، وفى هذه الحالة يتواصل الطالب مع أمانة المجلس الأعلى للجامعات من خلال المنصة الإلكترونية المُخصصة لهذا الغرض للحصول على إفادة باعتماد المجلس الأعلى للجامعات للكلية والجامعة الدراس بها بالخارج لتقديمها لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية لاستكمال إجراءات قيده بالكلية المُناظرة بالجامعات الخاصة والأهلية ولإجراء المقاصة العلمية المطلوبة.