شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تطوير ميدان المرج الجديدة يقضى على الزحام والعشوائية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن خطة تطوير المرج لن تكتمل إلا بإيجاد بدائل مناسبة للمواقف والباعة، وذلك للقضاء على العشوائية والازدحام ومنع التكدس المرورى، خاصة مع إنشاء مشروع مد المترو، مشيرا إلى أنه جارى أيضا إنشاء محور المرج الجديد من خلال وزارة النقل وسيكون بمحاذاة شريط المترو.

وأضاف محافظ القاهرة لـ"الخليج 365"، أن أعمال تطوير الميدان ترتبط أيضا بتنفيذ محور المرج الخانكة أبو زعبل، ويتم تنفيذ مشروع التطوير من خلال وزارة النقل، ودور المحافظة هو إزالة الإشغالات، وكذلك العقارات المتعارضة مع التطوير، ويتم صرف التعويضات من وزارة النقل بالتنسيق مع محافظة القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه جارى العمل على تعويض أصحاب 13 عقارا بمسار طلعة الدائرى وكلهم ملكيات خاصة وعقارات مرخصة، لافتا إلى أنه سيتم تقييم العقارات حال إزالتها وصرف تعويضات عادلة للسكان وأصحاب المحال.

وأوضح "صابر"، أن ميدان المرج الجديدة يقع جغرافيا في محافظة القاهرة ويفصله عن حدود محافظة القليوبية 50 متر تقريبا، وأن كل التعارضات مع التطوير تم حصرها، وسيتم صرف التعويض العادل للسكان وأصحاب المحال.