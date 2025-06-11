شكرا لقرائتكم خبر عن ألسن عين شمس تناشد طلابها إنهاء متطلب محو الأمية كشرط للحصول على شهادة التخرج والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت كلية الألسن بجامعة عين شمس، الطلاب ضرورة الانتهاء من متطلب محو الأمية حتي يتسني الحصول على أوراق التخرج، وذلك من خلال وحدة محو الأمية.

وتستأنف الكلية أعمال امتحانات نهاية العام "الفصل الدراسي الثاني"، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك 2025، والتى متوقع لها أن تستمر حتى 22 يونيو ببعض الفرق الدراسية والأقسام.

ووضعت الكلية عدد من التعليمات الهامة للطلاب فترة الامتحانات، تتضمن ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، لن يسمح لأي طالب بدخول اللجنة بعد مرور نصف وقت الامتحان.

كما تتضمن التعليمات، عدم السماح بدخول اللجنة إلا بعد التاكد من شخصية الطالب من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للطالب الوافد، وأن آخر موعد لتقديم الأعذار عن دخول الامتحان هو خلال (15) يوماً من تاريخ انتهاء الامتحانات.

وأكدت الكلية على الطلاب ضرورة الانتهاء من متطلب محو الأمية حتي يتسني الحصول على أوراق التخرج، وذلك من خلال وحدة محو الأمية، لافتة إلى أن أي طالب متعثر ماديًا في سداد الرسوم الدراسية عليه التوجه إلى إدارة رعاية الشباب إدارة التكافل الاجتماعي بالكلية لفحص حالته ودعمه ماديا.

وأضافت أنه ممنوع نهائيا وجود الهاتف المحمول الموبيل أو أي أداة اتصال أو غيرها قد تستخدم في الغش أو أي أوراق أو معلومات تتعلق بمادة الامتحان على أي صورة من الصور في لجنة الامتحان حتى لا تقع تحت طائلة القانون وتتعرض لمحضر شروع في غش.

ولفتت الكلية إلى أنه في حالة المرض يجب الإبلاغ فورا وفي حالة عدم إتباع القواعد الخاصة بالأعذار، تقع المسئولية على الطالب في حالة عدم قبول العذر.