شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تصرف معاشًا شهريًا لفئات من الأطفال.. تعرف عليها الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث قانون حماية الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 على تحديد فئات من الأطفال لهم حق الحصول على معاش شهرى من وزارة التضامن، كما نص على الآتى:

فئات من الأطفال يكون لهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة التضامن الاجتماعى وهم:

1-الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.

2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.

3- أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.

كما نص القانون على نظام الأسر البديلة والذى يهدف إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان.