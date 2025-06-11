شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات بالإهمال وسيرك بلا إسعاف.. تفاصيل محاكمة مدربة الأسود بطنطا والان مع تفاصيل الخبر

تعقد محكمة جنح أول طنطا، السبت المقبل ثانى جلسات محاكمة أنوسة كوتة مدربة الأسود فى القضية المتهمة فيها بالإهمال الذى تسبب فى بتر ذراع عامل السيرك بعد هجوم نمر مفترس عليه أثناء عرض فنى، وذلك بعد أن أجلت المحكمة القضية لجسلة 14 يونيو للاطلاع على الفلاشة المقدمة من دفاع المجنى عليه، والتى تضم فيديوهات للواقعة.

كانت المحكمه قد استمعت لدفاع المجنى عليه الذى عرض مقاطع فيديوهات تكشف الواقعة وتضارب أقوال المتهمه فى القضية.

وكشف المحامى، أن تقرير اللجنة الفنية كشف عدم توافر لأى وسيلة من وسائل السلامة المهنية، وعدم وجود سيارة إسعاف مجهزة خارج السيرك وأيضا عدم وجود الشوكة مع المدربة أو خرطوم مياه والتى تستخدم فى إبعاد الحيوانات المفترسة.

فيما دفع دفاع المتهمة بأن المجنى عليه ليس عاملا فى السيرك ولكنه كان من بين الجمهور وهو من قام بإدخال ذراعه فى القفص وحدثت بعد ذلك إصابته، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة تمهيدا لإصدار القرار.

وشهدت أولى جلسات محاكمة انوسه كوته مدربه الاسود المتهمة فى قضية الإهمال مما تسبب فى بتر ذراع محمد البسطويسى عامل السيرك أثناء أحد العروض ثان أيام عيد الفطر المبارك.

وتواجد والد العامل أمام المحكمة منذ الصباح بعد أن تأكد غياب نجله بسبب تعرضه لوعكه صحية استدعت نقله لمستشفى المجمع الطبى بطنطا بسبب آلام شديدة فى الجرح.

وتواجد والد عامل السيرك مع وليد الفولى المستشار القانونى محامى المجنى عليه لحضور جلسه محاكمه المدربة.

وأكد المستشار القانونى محامى عامل السيرك أن المجنى عليه تعرض لوعكه صحية استدعت نقله للمستشفى، كما تبين إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة بسبب قوة الشد والجذب بينه وبين النمر عند محاولته إنقاذ زراعه، مضيفا أن موكله طريح الفراش ولا يقدر على الحركه إطلاقا.

وأضاف أن النيابة العامة استعمت لأقوال المجنى عليه والشهود وأقوال المتهمة، وتضاربت اقوال المتهمة فى التحقيقات، ووجهت لها النيابة تهمه الإهمال الجسيم كونها تسببت خطأ فى إصابة المجنى عليه، حيث أن ذلك ناشئ عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها وإخلالها الجسيم، بما تفرضه عليه أصول حرفتها أثناء أدائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة.

وتنظر محكمة جنح طنطا أولى جلسات محاكمة مدربة الأسود بواقعة سيرك طنطا، بسبب الإهمال الذى تسبب فى واقعة هجوم نمر وأكل ذراع المدعو محمد البسطويسى، أثناء أحد العروض الترفيهية بسيرك طنطا ثانى أيام العيد.

وكانت النيابة العامة قد قيدت الأوراق جنحة ومخالفة بالمادة 244 فقرة 1 و2 و377 من قانون العقوبات ضد مدربة السيرك كونها تسبب خطأ فى إصابة المجنى عليه، حيث أن ذلك ناشئ عن إهمالها ورعونتها وعدم احترازها وإخلالها الجسيم، بما تفرضه عليه أصول حرفتها أثناء أدائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة.