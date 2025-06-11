شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المجموع واختفاء مواد.. مفاجآت امتحانات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2025، التى تنطلق الأحد المقبل 15 يونيو الجارى، حدد الدكتور تامر شوقى أستاذ علم النفس التربوى بجامعة عين شمس فروق جوهرية بامتحانات هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، موضحا أن الطالب سوف يجد أشياء جديدية لأول مرة كالتالى:

ـ المجموع الكلى انخفض من 410 درجات إلى 320 درجة فقط.

ـ درجة اللغة الأجنبية الأولى أصبحت 60 درجة بعد أن كانت 50 درجة العام الماضى.

ـ عدد أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى أصبح 42 سؤالا بعد أن كان 37 سؤالا فقط.

ـ مجموع اللغتين العربية والأجنبية الاولى أصبح 44% من المجموع الكلى بعد أن كان 32% العام الماض.

ـ عدد الامتحانات الأساسية فى كل شعبة 5 امتحانآت فقط بعد أن كانت 7 امتحانات العام الماض.

ـ اختفاء امتحانات مواد علم النفس والفلسفة والجيولوجيا وفروع الرياضة مع تحويل اللغة الأجنبية الثانية إلى مادة خارج المجموع.

ـ أصبحت الإحصاء مادة أساسية فى شعبة الأدبى وعدد أسئلتها 35 سؤالا منها سؤالين مقاليين بعد أن كانت 17 سؤالا من نوع الاختيار من متعدد

ـ أصبحت كل أسئلة اللغة الأجنبية الثانية اختيار من متعدد بعد أن كانت تضم أسئلة مقالية وأخرى موضوعية.