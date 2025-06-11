شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تكشف 5 خدمات رقمية هامة لخدمة المواطنين.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن 5 خدمات رقمية هامة لخدمة المواطنين خلال فترة عيد الأضحى حيث تضمنت هذه الخدمات الأتى:

1. "توافر" للاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية فى السوق الدوائى المصرى

2. "أثر جانبى" للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية أو المستحضرات الحيوية واللقاحات أو مستحضرات التجميل أو المستلزمات الطبية. ‏

3. "مخالفة" للإبلاغ عن المخالفات التى تصدر عن المؤسسات الصيدلية أو تداول المستحضرات الصيدلية وجودتها (مثل: أدوية مهربة - أدوية مغشوشة - أدوية منتهية الصلاحية – أدوية مباعة أزيد من السعر الجبرى – الإتجار فى العينات المجانية).

4. "استشارة دوائية" وتتيح هذه الخدمة للمواطن إمكانية طلب استشارة دوائية أو الاستفسار عن أى معلومة تتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلية

5. "إعلان غير ملائم" للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بمواد التسويق والإعلان الدوائي

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